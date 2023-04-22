Köy evleri bugün teslim ediliyor

Depremzedeleri yeni evlerine kavuşturabilmek için büyük bir seferberlik yaşanıyor. Aradan geçen kısa zaman rağmen önemli bir yol katedildi. Hatta köy evlerinin bir kısmı da tamamlandı. Son olarak Gaziantep Nurdağı'nda inşası bitenlerin anahtarlarını Başkan Erdoğan bugün sahiplerine teslim edecek. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

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