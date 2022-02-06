Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan, telefonla Kahramanmaraşlılara seslendi

Son dakika haberleri… Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefon vasıtasıyla Kahramanmaraşlı gençlere seslendi. ‘’Kahramanmara bizim canımız, ciğerimiz.’’ Diyen Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Türkiye genelinde oy patlamasını sandıklara yansıtabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Şu anda evde istirahatteyim, çalışıyoruz. Bu vesileyle telefon vasıtasıyla da olsa görüşme fırsatını bulduk. Tabii Kahramanmaraş bizim canımız, ciğerimiz. Kahramanmaraş Türkiye genelinde oy patlamasını sandıklarda gerçekleştirebilecek potansiyele sahip. Türkiye genelinde tüm gençlere örnek olacak çalışmaları Kahramanmaraş gençliğinin gerek teşkilat bünyesinde, gerek üniversitelerde, gerek orta öğretimde ortaya koymak suretiyle bir örnek teşkil etmesini sizlerden rica ediyorum.