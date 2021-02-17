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Kovid-19 kısıtlamaları ne zaman esneyecek? Normalleşme ne zaman başlayacak? Restoran, kafe, kıraathaneler ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan açıkladı

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Giriş: 17.02.2021 20:30
Güncelleme:17.02.2021 20:31
Türkiye'nin merakla beklediği "Kovid-19 kısıtlamaları ne zaman esneyecek? Restoran, kafe, kıraathaneler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından verdi. Başkan Erdoğan, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası verdiği mesajlar şöyle;

"Salgının seyrine göre normalleşme adımlarımızı atıyoruz. Okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini paylaştık. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerimizde ertelenmiş olsa da belirlenen kriter ve takvimlere göre bu süreç devam edecektir. Salgının dünya, ülkemiz, şehirlerimiz bazında seyrini ayrıntılı olarak değerlendirdik. Kimi şehirlerimizde iyi bir fotoğraf çıkarken kimi şehirlerde sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük. Devlet ve millet olarak elele vererek tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden geleceğiz. Şu anda 5,5 milyonun üzerinde aşılama kampanyasını tamamladık. Neredeyse bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye olduk. 1. aşı gruplarının kapsamı genişletilirken ikinci aşı sürecine başlandı. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantılarını yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz.

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerli aşıyı yakından takip ediyoruz. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Uzaktan eğiteme devam eden öğrencilerimizin durumu illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.

RESTORAN, KAFE, KIRAATHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

"Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz.

Tüm vatandaşlarımdan yürüttüğümüz mücadeleye destek vermelerini rica ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, bu duygularla sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hasta yatağında olan vatandaşlarıma sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Bütün sağlık çalışanlarımıza sağlık, sıhhat, ölenlerimize rahmet diliyorum."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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