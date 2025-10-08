Korsan İsrail Özgürlük Filosu’nu gasbetti! A Haber aktivistlerin getirileceği Aşdod’da

İşgalci İsrail, uluslararası sularda bir korsanlığa daha imza attı. Gazze'ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu’na el koyan İsrail güçleri, gemideki aktivistleri alıkoydu. Öte yandan, Mısır’da yürütülen İsrail-Hamas müzakerelerine MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da katılacağı öğrenildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, “Aşdod’a gidiyoruz” notuyla aktardı.

