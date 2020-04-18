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Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Oğuz Özyaral A Haber ekranından uyardı! Abur-cubura |Video
Her fırsatta koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri ve uyulması gereken kuralları vatandaşlarla paylaşan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, 31 Mart tarihinde koronavirüse yakalanmıştı. Tedavide başarılı sonuç alan ve tedavisine devam edilmez üzere evine uğurlanan Özyaral, A Haber canlı yayınına bağlanarak bu süreç yaşadıklarını ve bundan sonra neler olacağını değerlendirdi.
Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın açıklamasından satır başları;
Tedavi sürecinde Türk sağlık sistemine son derece güvenerek hekimlerimize ve sağlık personelimize emanet etti. Bir korku falan yaşamadım ama sorumluluklarınızın daha da üzerinize yüklendiğini görüyorsunuz.
MASKE TAKMAMAKLA HATA ETTİM
Sayın Sağlık Bakanımızın söylediği kurallara uymak için aşırı gayret gösterdim. Restoranlara, kafelere gitmedim, toplumun olduğu parklara gitmedim, marketlerde dolaşmadım, toplu taşıma araçlarına binmedim. Her zamanda bunu söyledim. Ama ben bu süreçte çok koşturdum. Enfeksiyonla yüzleşene kadar günde 4 programda yer almak ve halkımıza durumu anlatmak durumundaydım. Bir mikrobiyolog olmama rağmen bu süreçte maske takmayı düşünmedim. En büyük hatamın bu olduğunu düşünüyorum.
Beslenme bu süreçte son derece önemli. Hastalık sürecinde beslenmenizi değiştirerek hiçbir şeyi elde edemezsiniz. Beslenme şekliniz sizin hayat kalitenizi belirliyor. Ben risk grubunda olmama ve şeker hastası olmama rağmen beslenme düzenim sayesinde tedaviye yanıt alabildim.
ABUR CUBUR KESİNLİKLE YEMEYİN
Hayat kalitenizi artırmak için uyku düzeninizi planlayın, evinizde bir düzeniniz olsun. Düzenli beslenin, abur cubur kesinlikle yemeyin. Sizin abur cuburunuz lütfen meyve olsun, haşlanmış sebzeniz, yoğurdunuz, kefiriniz olsun.
Hayat o kadar zevkli ve heyecanlı ki onun tadına varın. Uzaktaki bütün dostlarınızı telefonlarınızdan görüntülü arayın, birbirinizi sorun. Hiç eksik kalmayın. Hayatınızı acısıyla tatlısıyla yaşamaya devam edin.
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