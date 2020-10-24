Koronavirüsü atlatan vatandaşlar A Haber’e konuştu: Ölümün yalnız olması çok travmatik

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 40 milyonu aştı. Türkiye'de ise 19 Ekim pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere ülke genelinde koronavirüs denetimi yapıldı. Peki koronavirüsle mücadelede kritik süreçte hastalığa yakalananlar neler yaşadı? A Haber dünyanın başına bela olan koronavirüsü atlatanlarla konuştu.

"ÖLÜMÜN YALNIZ OLMASI ÇOK TRAVMATİK"

Hastalığı atlatanlardan Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu'nun "Ölümün yalnız olması çok travmatik. Ölseydim cenazeme kimse gelemeyecekti. Vasiyetimi yazım dedim o kadar halsizdim ki düşüncelerim bile durdu yazamadım." sözleri çok dikkat çekiciydi.

"ANORMAL BİR ATEŞ YÜKSEKLİĞİ OLDU"

Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Oğuz Özyaral ise "Şimdi gülüyorum ama o zaman gülemiyordum. Yayına hazırlanırken terlediğimi ve titrediğimi hissettim. Anormal bir ateş yüksekliği oldu." diye konuştu.

"AYNADA KENDİMİ KİREMİT RENGİNDE GÖRDÜM"

dedi. Hastalığı atlatan isimlerden muhtar Ali Yazıcı, "Ambulans gelip beni evimden aldığında dönüp şöyle bir evime baktım ve 'Sağlıklı bir şekilde dönebilecek miyim?' diye düşündüm. Biz de pandemi sürecinde taşın altına elimizi koyduk çalıştık. Yakalandık bu hastalığa aynada kendimi kiremit renginde gördüm." ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...