Koronavirüsten nasıl korunuruz? Uzman isim A Haber’de açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. Bakan Koca’nın açıklamasının ardından vatandaşlar, ‘’koronavirüsten nasıl korunuruz?’’ sorunun yanıtını aramaya başladı. A Haber canlı yayınına katılan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, koronavirüsün verdiği belirtileri, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri, hastalığa yakalanılırsa ne yapmak gerektiğine dair teferruatlı açıklamalarda bulundu.