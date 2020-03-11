BİZE ULAŞIN
Koronavirüsten nasıl korunuruz? Uzman isim A Haber’de açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. Bakan Koca’nın açıklamasının ardından vatandaşlar, ‘’koronavirüsten nasıl korunuruz?’’ sorunun yanıtını aramaya başladı. A Haber canlı yayınına katılan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, koronavirüsün verdiği belirtileri, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri, hastalığa yakalanılırsa ne yapmak gerektiğine dair teferruatlı açıklamalarda bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.