Koronavirüse karşı aşı bulundu mu? İşte Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç gelişmelerinde son durum!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 180 bini geçti. Kovid-19 nedeniyle toplam 7 bin 174 kişi öldü, 77 bin 776 kişi ise iyileşti. Peki aşı ve ilaç gelişmelerinde son durum nedir? Koronavirüse karşı aşı bulunacak mı? Virüsün aşısı ne zaman ve nasıl bulunacak? Detayları A Haber'e konuk olan İstanbul Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yağız Üresin aktardı.