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Koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayısı açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vakaların olduğunu ve toplam sayıyı akşam saatlerinde açıklayacağını söylemişti. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamayla 47 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.
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