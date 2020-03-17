Koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayısı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vakaların olduğunu ve toplam sayıyı akşam saatlerinde açıklayacağını söylemişti. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamayla 47 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.