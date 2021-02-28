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Koronavirüs tedbirleri esnetilecek mi? Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak. Gündemde yüz yüze eğitim ve kısıtlamaların gevşetilmesi var. Peki tedbirler esnetilecek mi? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak. Gündemde yüz yüze eğitim ve kısıtlamaların gevşetilmesi var. Peki tedbirler esnetilecek mi? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.