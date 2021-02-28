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Koronavirüs tedbirleri esnetilecek mi? Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor! İşte gündemdeki konular

A Haber
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Giriş: 28.02.2021 09:56
Güncelleme:28.02.2021 10:06
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak. Gündemde yüz yüze eğitim ve kısıtlamaların gevşetilmesi var.  Peki tedbirler esnetilecek mi? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak. Gündemde yüz yüze eğitim ve kısıtlamaların gevşetilmesi var. Peki tedbirler esnetilecek mi? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

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