Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak. Gündemde yüz yüze eğitim ve kısıtlamaların gevşetilmesi var. Peki tedbirler esnetilecek mi? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak. Gündemde yüz yüze eğitim ve kısıtlamaların gevşetilmesi var. Peki tedbirler esnetilecek mi? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.