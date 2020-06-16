Koronavirüs ilacı bulundu mu? İngiliz BBC kanalı son dakika olarak dünyaya duyurdu |Video

Son dakika haberi; İngilizler coronavirüs (Covid-19) ilacını bulduklarını dünyaya duyurdu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise bugünden itibaren bulunan 'Deksametazon' isimli ilacı Kovid-19 hastalarına verilmeye başlanacağını açıkladı. Oxford Üniversitesinden bir ekip iki bin kişi üzerinde denen ilaçla ilgili bir açıklama yayınladı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.

Son dakika haberi; İngilizler coronavirüs (Covid-19) ilacını bulduklarını dünyaya duyurdu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise bugünden itibaren bulunan 'Deksametazon' isimli ilacı Kovid-19 hastalarına verilmeye başlanacağını açıkladı. Oxford Üniversitesinden bir ekip iki bin kişi üzerinde denen ilaçla ilgili bir açıklama yayınladı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.

İngiltere'de 2 bin hasta üzerinde denenen Dexamethasone adlı ilacın koronavirüse karşı hayli etkili olduğu bildirildi.

BBC'nin 'Son dakika' kodu ile dünyaya duyurduğu gelişmeye göre; sonuçlar ilaç kullanılmayan 4 bin hasta ile karşılaştırıldı. Solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riski yüzde 40'tan yüzde 28'e düştü. Oksijene ihtiyaç duyan hastalarda ise bu oran yüzde 25'ten yüzde 20'ye indi.

Araştırmaya liderlik eden Oxford Üniversitesinden Prof. MartinLandray, yaptığı açıklamada, sonuçlar için "Bu, Kovid-19 olup da solunum cihazına bağlı veya oksijen tedavisi alan hastalara Deksametazon verildiğinde hayat kurtarılacağını ve bunu oldukça düşük bir maliyetle yapacağını gösteriyor." dedi.