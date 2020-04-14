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14.04.2020

"Koronavirüs (Covid-19) ile savaşta kekik etkili mi?" İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Hakan Terekeci yanıtladı

İç Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Hakan Terekeci, koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Bu süreçte neler yaşadığını Terekeci, A Haber canlı yayında aktardı. Öte yandan kovid-19 tedavisinde alternatif tıp ne kadar etkili? Corona virüs tedavisinde kekik etkili mi? sorularını yanıtladı. Kekik içinde de bulunan "carvacrol" denilen özel maddenin birçok viral hastalıkta kullanıldığını anlatan Terekeci, "Bu maddede antivrail olarak hastalıklara karşı kullanılıyor. Ancak korona virüs ile bir çalışması bulunmuyor" dedi. Öte yandan Terekeci, "İlginç olan şu ki birçok virüse karşı etkili olan kekik de bu hastalığa neden etkili olmasın... Ben bitkilerin gücüne bir inanan bir insanım" ifadelerini kullandı.

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