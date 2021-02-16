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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte masadaki konular...

A Haber
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Giriş: 16.02.2021 11:53
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının gündeminde aşılama süreci ve tedbirlerin esnetilip esnetilmeyeceği meselesinin olması bekleniyor. Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

SALGINDA YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI!
Bakan Fahrettin Koca, son Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, salgında yeni bir döneme girildiği duyurarak, illerin haftalık vaka sayılarını her hafta başında paylaşacaklarını belirtmişti.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" ifadelerini kullanarak Türkiye haritası üzerinde il il haftalık vaka sayılarının olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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