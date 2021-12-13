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Korkunç kazaların adresi Bolu Dağı’nın kaderi AK Parti ile değişti! Kabus 14 yıl önce bitti

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Giriş: 13.12.2021 10:15
Korkunç trafik kazalarıyla bilinen Bolu Dağı yolunun yürek yakan kaderi AK Parti iktidarı sayesinde değişti. Projesi 1990 yılında çizilen, 10 hükümet, 16 bakanın bir türlü bitiremediği Bolu Dağı Tüneli, 2007 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan tarafından açıldı.
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