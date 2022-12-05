KoopBakkal projesi başlıyor! Tokat’ta 5 KoopBakkal hizmete girecek

Fahiş fiyat artışına karşı ucuz gıda bakkala geliyor. Mahalle bakkalları bundan böyle 'KoopBakkal' adı altında Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerini satacak. Projedeki 6 pilot ilden biri de Tokat. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Tokat Bakkalar Odası Başkanı Şaban Kaya değerlendirdi.

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