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Konya’da Şeb-i Arus törenlerine yoğun ilgi! Mevlana düzenlenen etkinliklerle anılıyor

A Haber
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Giriş: 17.12.2022 16:47
Konya'da Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Mevlana bir kez daha anılıyor. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı programın ayrıntılarını A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Konya Büyükşehir Başkanı Uğur İbrahim Altay anlattı.
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