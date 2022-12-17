Konya’da Şeb-i Arus törenlerine yoğun ilgi! Mevlana düzenlenen etkinliklerle anılıyor

Konya'da Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Mevlana bir kez daha anılıyor. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı programın ayrıntılarını A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Konya Büyükşehir Başkanı Uğur İbrahim Altay anlattı.

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