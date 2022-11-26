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Konya Türkiye Yüzyılı’na hazır! Başkan Erdoğan bu videoyu paylaştı

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Giriş: 26.11.2022 13:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da yapımı tamamlanan ve Akdeniz ile İç Anadolu'yu kesintisiz birbirine bağlayacak Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü bugün hizmete açıyor. Başkan Erdoğan ayrıca, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile yapımı tamamlanan diğer tesislerin de açılışını yapacak. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından "Bugün Konya’da toplam 18 milyar liralık pek çok eser ve hizmetin resmî açılışını yapacağız. Konya Türkiye Yüzyılı’na hazır" ifadelerini kullanarak bir video paylaştı.
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