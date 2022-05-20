Konuşmasından etkilenip imza istemiş! İşte Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque Márquez Başkan Erdoğan ile anısı

Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque Márquez Türkiye'ye geliyor. Başkan Erdoğan konuğunu Dolmabahçe ofisinde ağırlayacak. Gündem iki ülke arasındaki ticari ilişkiler olacak. Geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Latin Amerika gezisi kapsamında Kolombiya'yı da ziyaret etmişti. Kolombiya Devlet Başkanı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesinde yıllar öncesine ait Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile olan hatırasını da paylaşmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN