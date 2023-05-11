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Koalisyonlar Türkiye’ye neler kaybettirdi? Refah Partisi’nin hükümet kurmasını engellediler

A Haber
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Giriş: 11.05.2023 13:05
Güncelleme:11.05.2023 13:07
A Haber’in özel olarak hazırladığı ve Adnan Menderes’in idamından sonra Türk siyasi hayatına giren koalisyon dönemini inceleyen Kayıp Yıllar programı 1995 dönemini el aldı. Bazen aylar süren hükümetlerin olduğu Türkiye’de kaosun krizin ve anarşinin hüküm sürdüğü zaman ile ilgili Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Furkan Kaya önemli değerlendirmelerde bulundu. Furkan KAya Refah Partisi’nin büyük bir teveccüh ile seçimlerden zaferle çıktığını ancak hükümet kurmasına izin verilmediğinin altını çizdi
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