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Koalisyon içinde koalisyon mu olacak? A Haber'de değerlendirdiler

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 16:51
6'lı koalisyondaki 3 parti seçimde farklı bir yol arayışına girdi. 6'lı koalisyonda Saadet, Gelecek ve Deva Partileri birleşecek mi? Gazeteci - Yazar Güngör Yavuzaslan ve Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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