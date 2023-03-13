Koalisyon içinde koalisyon mu olacak? A Haber'de değerlendirdiler

6'lı koalisyondaki 3 parti seçimde farklı bir yol arayışına girdi. 6'lı koalisyonda Saadet, Gelecek ve Deva Partileri birleşecek mi? Gazeteci - Yazar Güngör Yavuzaslan ve Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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