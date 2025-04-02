02 Nisan 2025, Çarşamba
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KKTC’de başörtü skandalı | 28 Şubat zihniyeti hortladı! Kimler provoke ediyor?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 28 Şubat zihniyeti hortladı. Manevi değerleri hedef alan 28 Şubat darbesinden 28 yıl sonra aynı zihniyet KKTC’de kendini gösterdi. Henüz ortaokul çağında olan başörtülü kızlar okula alınmadı.A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun KKTC’den detayları aktardı.