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KKTC’de başörtü skandalı | 28 Şubat zihniyeti hortladı! Kimler provoke ediyor?

KKTC’de başörtü skandalı | 28 Şubat zihniyeti hortladı! Kimler provoke ediyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.04.2025 11:54
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 28 Şubat zihniyeti hortladı. Manevi değerleri hedef alan 28 Şubat darbesinden 28 yıl sonra aynı zihniyet KKTC’de kendini gösterdi. Henüz ortaokul çağında olan başörtülü kızlar okula alınmadı.A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun KKTC’den detayları aktardı.
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KKTC’de başörtü skandalı | 28 Şubat zihniyeti hortladı! Kimler provoke ediyor?
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