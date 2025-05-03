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KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Başkan Erdoğan: Türkiye ile KKTC kader ortağı

KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Başkan Erdoğan: Türkiye ile KKTC kader ortağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 15:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ımızın kader ortaklığının da bir göstergesidir." dedi. Erdoğan, "Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü sürdüreceğiz" sözlerini kullandı.
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