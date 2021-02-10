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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye bizim her zaman yanımızda oldu

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Giriş: 10.02.2021 23:25
Güncelleme:10.02.2021 23:29
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programına özel açıklamalarda bulundu. Kıbrıs’taki gerginliği Yunanistan’ın körüklediğini belirten Tatar, federasyon önerisinin felaketle sonuçlanacağını bildirdi. Türkiye’nin hep yanında olduklarını kaydeden Tatar, Başkan Erdoğan’ın Kıbrıs meselesine ilişkin mesajlarının çok değerli olduğunu söyledi. Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantör ülke olduğunu altını çizen Tatar, ‘‘Türkiye ile birlikte davamızı savunmaya devam edeceğiz.’’ dedi.
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