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14.04.2020

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başkan Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeyi A Haber'e anlattı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmenin detaylarını A Haber’de anlattı. KKTC Başbakanı Tatar, ‘’Sayın cumhurbaşkanı ile KKTC’de koronavirüsüyle ilgili vermekte olduğumuz mücadeleyi, buradaki gelişmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti ile zaten her zaman biz ana vatan – yavru vatan ilişkisi içerisinde çeşitli konularda istişare ediyoruz. Gerek sağlık malzemesi gerek diğer konularda ilgi ve alakasının bizleri fevkalade memnun ettiğini ve son durumu değerlendirdik. Böyle bir telefon görüşmesi yaptık. Onun için çok teşekkür ediyoruz tabii Sayın Cumhurbaşkanımıza bizimle ilgilendi. KKTC’yi her vesileyle yakından takip ettiğini ve buradaki soydaşlarının da Türkiye Cumhuriyeti Devleti için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. Bu da bizi tabii ziyadesiyle memnun etmiştir.’’ ifadelerini kullandı.
Son dakika: Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN KKTC BAŞBAKANI ERSİN TATAR İLE GÖRÜŞTÜ

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