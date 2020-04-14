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Son dakika: Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü

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Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Son dakika haberine göre Başkan , ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve Tatar, koronavirüsle mücadeleyi ele aldı.

Başkan , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı.

Başkan Erdoğan, Kovid-19'la mücadele sürecinde vatandaşlara verilen ekonomik destekleri açıkladı BAŞKAN ERDOĞAN, KOVİD-19'LA MÜCADELE SÜRECİNDE VATANDAŞLARA VERİLEN EKONOMİK DESTEKLERİ AÇIKLADI
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yalan hastalığına tanıyı koydu: Bu mitomani hastalığıdır BAŞKAN ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NUN YALAN HASTALIĞINA TANIYI KOYDU: BU MİTOMANİ HASTALIĞIDIR

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