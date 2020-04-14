Son dakika: Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve Tatar, koronavirüsle mücadeleyi ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı.