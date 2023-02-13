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Kızılay Başkanı Kerem Kınık asrın felaketinin boyutunu A Haber'de anlattı: 9 saat arayla 2 bin Hiroşima bombası yedik

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Giriş: 13.02.2023 20:54
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Sahadaki son durumu A Haber canlı yayınında anlatan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 155 yıllık tarihlerinde böylesine bir afet yaşamadıklarını belirtip, "Hiroşima'ya atılan atom bombası ile kıyaslanıyor. 2 bin tane Hiroşima bombası yedik 9 saat arayla." diye konuştu.
9 saat arayla 2 bin Hiroşima bombası yedik
"9 saat arayla 2 bin Hiroşima bombası yedik"
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