Kızılay Başkanı Kerem Kınık asrın felaketinin boyutunu A Haber'de anlattı: 9 saat arayla 2 bin Hiroşima bombası yedik

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Sahadaki son durumu A Haber canlı yayınında anlatan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 155 yıllık tarihlerinde böylesine bir afet yaşamadıklarını belirtip, "Hiroşima'ya atılan atom bombası ile kıyaslanıyor. 2 bin tane Hiroşima bombası yedik 9 saat arayla." diye konuştu.