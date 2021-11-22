22 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kurala uymayana ne kadar ceza kesilecek

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kurala uymayana ne kadar ceza kesilecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2021 09:07
Güncelleme:22.11.2021 09:08
1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği uygulamasına sayılı günler kaldı. Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil. Ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önemli. Peki, kriterlere uygun kış lastiği nasıl olmalı?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sayılı gün var! Sürücüler dikkat
Sayılı gün var! Sürücüler dikkat
Kabine bugün toplanıyor!
Kabine bugün toplanıyor!
MİT’in kurtardığı Türkler konuştu
MİT'in kurtardığı Türkler konuştu
’Resmi Gazete’ spekülasyonuyla ne yapılmak istendi?
'Resmi Gazete' spekülasyonuyla ne yapılmak istendi?
CHP’li Engin Altay’dan Meral Akşener’i terletecek sözler: HDP’yi terör örgütü olarak görmüyoruz
CHP'li Engin Altay'dan Meral Akşener'i terletecek sözler: HDP'yi terör örgütü olarak görmüyoruz
Vatandaş Kılıçdaroğlu ile helalleşecek mi?
Vatandaş Kılıçdaroğlu ile helalleşecek mi?
CHP’li Altay Demirtaş ve Kavala’ya sahip çıktı
CHP'li Altay Demirtaş ve Kavala'ya sahip çıktı
’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş ve bir adamı yakalandı
'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve bir adamı yakalandı
Ani Müdahale Kuvveti’nden teröristlere gözdağı!
Ani Müdahale Kuvveti'nden teröristlere gözdağı!
Libya’daki Türkler serbest
Libya’daki Türkler serbest
Ekonomiye kur saldırısı mı?
Ekonomiye kur saldırısı mı?
Kimler cezaevine dönmeyecek?
Kimler cezaevine dönmeyecek?
Daha Fazla Video Göster