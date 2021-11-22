Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kurala uymayana ne kadar ceza kesilecek

1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği uygulamasına sayılı günler kaldı. Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil. Ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önemli. Peki, kriterlere uygun kış lastiği nasıl olmalı?

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