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Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov Hatay'da yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un Hatay'ın Altınözü ilçesinde hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu. Haberin detaylarını A Haber muhabiri aktardı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, "Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, Hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi" ifadeleri yer aldı.