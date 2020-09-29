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Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov Hatay'da yakalandı

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Giriş: 29.09.2020 00:35
Güncelleme:29.09.2020 01:16
Milli Savunma Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un Hatay'ın Altınözü ilçesinde hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu. Haberin detaylarını A Haber muhabiri aktardı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, "Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, Hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi" ifadeleri yer aldı.

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