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KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un evinde yapılan aramalar ilk kez A Haber’de

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un evinde yapılan aramalar ilk kez A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.05.2025 08:25
Güncelleme:23.05.2025 08:32
İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü ve özel kalem müdürü gözaltına alındı. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da gözaltına alınanlar arasında. Kurt’un evinde yapılan aramalara ait görüntüler ilk kez A Haber ekranlarında.
KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un evinde yapılan aramalar ilk kez A Haber’de
Ali Kurt’un evinde yapılan aramalar ilk kez A Haber’de
Ali Kurt’un evinde yapılan aramalar ilk kez A Haber’de
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