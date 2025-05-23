KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un evinde yapılan aramalar ilk kez A Haber’de

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü ve özel kalem müdürü gözaltına alındı. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da gözaltına alınanlar arasında. Kurt’un evinde yapılan aramalara ait görüntüler ilk kez A Haber ekranlarında.