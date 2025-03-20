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Kim bu Azad Barış? Ekrem İmamoğlu ile ilişkisi ne? Neden 171 kez buluştu? A Haber’de çarpıcı detaylar

Kim bu Azad Barış? Ekrem İmamoğlu ile ilişkisi ne? Neden 171 kez buluştu? A Haber'de çarpıcı detaylar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.03.2025 12:01
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neden gözaltında? İmamoğlu'na yönelik suçlamalar neler? İBB soruşturmasındaki kilit ismi Azad Barış kimdir? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında elindeki istihbarat raporundan çarpıcı detayları anlattı.
İşte İBB soruşturmasının firari kilit ismi İŞTE İBB SORUŞTURMASININ FİRARİ KİLİT İSMİ

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Kim bu Azad Barış? Ekrem İmamoğlu ile ilişkisi ne? Neden 171 kez buluştu? A Haber’de çarpıcı detaylar
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