20 Mart 2025, Perşembe
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Kim bu Azad Barış? Ekrem İmamoğlu ile ilişkisi ne? Neden 171 kez buluştu? A Haber'de çarpıcı detaylar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neden gözaltında? İmamoğlu'na yönelik suçlamalar neler? İBB soruşturmasındaki kilit ismi Azad Barış kimdir? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında elindeki istihbarat raporundan çarpıcı detayları anlattı.