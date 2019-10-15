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15.10.2019

Kılıçdaroğlu'nun skandal 'Suriye' açıklamasına AK Parti'den tepki |Video

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı 'Barış Pınarı' harekatı Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı harekatı hem eleştirdi hem de destek verdi. Kılıçdaroğlu'nun çelişkili açıklamalarına ve Başkan Erdoğan'ı hedef göstermesine AK Parti'den yanıt gecikmedi.

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