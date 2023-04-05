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Kılıçdaroğlu’nun ikramiye vaadine tepki: Önce traktörleri verin

A Haber
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Giriş: 05.04.2023 09:21
Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde emekli ikramiyesi polemiği yaşandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu emeklilere asgari ücret düzeyinde bayram ikramiyesi vaat edince, AK Partili Mustafa Elitaş, "Önce her çiftçiye traktör vaadinizi yerine getirin " dedi.
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