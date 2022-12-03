Kılıçdaroğlu'nun danışmanları birbirinden pek hoşlanmadı: AK Parti'yi övüp Rifkin konusunda CHP'yi uyardı

CHP'nin Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlediği "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması" büyük fiyaskolara sahne oldu. Toplantıya 3 danışman ABD’den, 2 danışman Ankara’dan canlı bağlantılarla katılarak sunum yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yabancı danışmanlarla çalışacak olması yerli danışmanları kızdırdı. CHP’nin İkinci Yüzyıl Programı’na katılan Prof. Dr. Hakan Kara, CHP'yi ithal başdanışman Jeremy Rifkin konusunda uyardı. Kara, AK Parti hükümetinin ekonomiye devasa teşviklerini de övdü. Rifkin, Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’e de danışmanlık yapmıştı. Rifkin’in politikaları, Almanya’da enerji krizine neden olmuştu.