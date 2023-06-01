Kılıçdaroğlu’nun CHP’deki başkanlık yolculuğu! CHP’de değişim hareketi başlar mı?

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin muhalefet partilerindeki yansıması sürüyor... Özellikle de CHP'de. Seçim sonrası en çok konuşulan konuların başında da girdiği yarışı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki geleceği tartışmaya açıldı. Peki Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığındaki yolculuğu…

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