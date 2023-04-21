Kılıçdaroğlu’nun ayrıştırıcı ne anlama geliyor? Muhalefet AB’ye teslim mi oldu?

HDP’li destekli 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs yönelik mesajları tartışılıyor. Türkiye Avrupa Birliği’ne alınmasa bile birliğin tüm taleplerini yerine getireceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu gençlere seslendiği bir video paylaştı, "Alevi" kimliğini siyaset malzemesi yaparak oy isteyip "Samimi bir Müslümanım" dedi. Kürler ve Alevilik videoları tepki çeken Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor? Ayrıştırıcı mesajlar ne ile hedeflenen ne? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan siyasal iletişimci Ferhat Murat değerlendirdi.