Hürmüz'de kritik eşik: Orta Doğu topyekun savaşın eşiğinde mi?

Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasındaki gerilim, askeri ve diplomatik hamlelerle yeni bir boyuta taşındı. A Haber’de konuşan Gazeteci-Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, bölgede yaşanan gelişmelerin topyekûn bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunurken, olası bir kara harekâtının ABD için "yeni bir Vietnam" anlamına gelebileceğini söyledi. Gazeteci Ekrem Kızıltaş ise Hürmüz Boğazı'nın yerine geçebilecek gerçekçi bir alternatif bulunmadığını ve bölgedeki çekişmenin küresel ticaret açısından kritik sonuçlar doğuracağını ifade etti.