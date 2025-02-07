08 Şubat 2025, Cumartesi
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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Özel'e bomba gönderme: Yol arkadaşının ihanet etmemesi gerekir
CHP'de genel başkan değişse de koltuk kavgası bitmedi. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce de kullandığı "hançerlendim" sözleri ile ilgili konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir." dedi.