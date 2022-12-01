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Kılıçdaroğlu’na ABD’li ekonomi danışmanı! Kılıçdaroğlu Almanya istihbarı ile ne görüştü?

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Giriş: 01.12.2022 15:25
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlarından ABD'li Jeremy Rifkin, Kılıçdaroğlu'nun ekonomi ekibine katılması eski MİT Orta Asya Şefi Kaşif Kozinoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili tespitlerini akıllara getirdi. Öyle ki, Kozinoğlu notlarında Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmadan önce Almanya'ya gittiğini ve bu ülkenin istihbarat servisi BND ile görüştüğünü yazmış genel başkan olması için Alman istihbaratının destek verdiğini belirtmişti.
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