02 Aralık 2022, Cuma
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Kılıçdaroğlu’na ABD’li ekonomi danışmanı! Jeremy Rifkin hamlesinin perde arkası
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta yani yarın, partisinin ekonomi kadrosunu tanıtacak. "İkinci yüzyıla çağrı" başlığıyla ekonomi yol haritasını açıklayacak. Ancak bu yol haritasından daha çok Kılıçdarğlu'nun ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin ve IMF'ye proje danışmanlığı yapan Ufuk Akçiğit gündemde. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.