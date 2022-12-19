Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu CHP Grup Toplantısı'na çağırdı: 'Ben aday değilim' mi diyecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin adaylığına karşı Meral Akşener ile birlikte hareket eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, yarın yapacağı grup toplantısına davet etti. İBB Ankara Temsilcisi Şükrü Şahin, söz konusu kararı duyduğunda tereddüte düştüğünü söyleyip, İmamoğlu'nun da davete icabet edeceğini söyledi. Gelişme, "İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek mi verecek?" sorusunu akıllara getirirken, konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren TBMM Dijital Mecralar Komitesi Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yayman, "Ben İmamoğlu'nun 'aday değilim' diyeceğini sanmıyorum. İmamoğlu’nun ne konuşacağına da adaya da kendilerine akıl veren küreselciler karar verecek." dedi.