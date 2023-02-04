Kılıçdaroğlu ile katıldığı etkinlikte İmamoğlu'na soğuk duş! Sloganları duyunca yüzü düştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık için İYİ Parti tarafından kendisine rakip gösterilen Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da bir etkinliğe katıldı. Partililer tarafından açılan "Ben Kemal, geliyorum" pankartını görmezden gelen İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu için atılan sloganlar sonrasında ise yüzü düştü. Kendisi için "Aptal, şizofren ve müteahhit kafalı" dediği ortaya çıkan Canan Kaftancıoğlu ile de yan yana oturtulan İmamoğlu'nun mutsuz tavrı dikkat çekti.