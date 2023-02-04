04 Şubat 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kılıçdaroğlu ile katıldığı etkinlikte İmamoğlu'na soğuk duş! Sloganları duyunca yüzü düştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık için İYİ Parti tarafından kendisine rakip gösterilen Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da bir etkinliğe katıldı. Partililer tarafından açılan "Ben Kemal, geliyorum" pankartını görmezden gelen İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu için atılan sloganlar sonrasında ise yüzü düştü. Kendisi için "Aptal, şizofren ve müteahhit kafalı" dediği ortaya çıkan Canan Kaftancıoğlu ile de yan yana oturtulan İmamoğlu'nun mutsuz tavrı dikkat çekti.