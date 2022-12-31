Kılıçdaroğlu ile görüşen Baykal'ın yüzü neden asık? En yakınındaki isim anlattı: Acı ve ızdırap duyuyor

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinden önce CHP Genel Başkanlığı görevini yapan Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin basına servis edilen fotoğrafta, Baykal'ın yüz ifadesindeki mutsuzluk yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Baykal'a yakınlığıyla tanınan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Orada halinden memnun mutlu olan gülücükler dağıtan sadece Kılıçdaroğlu. Baykal’ın yüzüne baktığımızda acı, ıstırap ve büyük bir hayal kırıklığı görüyoruz." ifadelerini kullandı. Ateş, Baykal'ın Kılıçdaroğlu'na destek vermesinin söz konusu olmadığını ifade etti. Bilindiği üzere Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal geçtiğimiz günlerde 'gayri milli' olduğu gerekçesiyle CHP'den istifa ettiğini duyurmuş ve parti yönetimi hakkında da oldukça ağır iddialarda bulunmuştu.