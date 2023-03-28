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Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday oldu çıkışı! Yeşil Sol hesaplaşma yeminleri etti

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Giriş: 28.03.2023 00:31
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veren HDP'nin hülle yaparak seçimlere Yeşil Sol Partisi adıyla girme kararının ardından PKK'nın uzantısı olan yapı saha çalışmalarını hızlandırdı. Yeşil Sol adına konuşma yapan Veysel Keser isimli şahıs "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını HDP sağladı" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'na selam çakarak destek söylemlerinde bulunan Keser'den sonra sözü Birsel Ocak devraldı. Ocak terörist cenazeleri için ahıt yakarken, Kılıçdaroğlu ile yapılan ittifaka dikkat çekti. Ocak "Hesap sormak için bir sürece girdik" şeklinde tehditler savurdu. Veysel Keser ve Birsel Ocak'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan kaydının bulunduğu belirtildi. İşte detaylar... .
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