Kılıçdaroğlu HDP ile ne görüştü? HDP'nin 6'lı koalisyondan 2 bakanlık, 4 vekillik talebi mi var? 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu hangi şartları kabul etti? İYİ Parti HDP'nin öne sürdüğü şartları kabul edecek mi? Bu sıcak güncemi canlı yayın konuklarımız AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ile detaylandırdık.