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Kılıçdaroğlu Cumhuriyet'e ihanet mi etti? CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten A Haber'e özel flaş açıklamalar

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 31.10.2021 01:55
Güncelleme:31.10.2021 01:55
CHP ittifak ortağı HDP ile birlikte Türk askerinin Suriye ve Irak'ta bulunmasını içeren tezkereye hayır oyu vermiş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tezkereye evet demenin Cumhuriyet'e ihanet etmek olacağını ifade etmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrına CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten tepki geldi. Ateş "Hayır oyu CHP’nin tarihi misyonuyla çelişiyor. Bu CHP’nin tavrı değil, Yeni-CHP’nin tavrı. Eğer ‘Evet’ demek Cumhuriyet’e ihanetse, Kılıçdaroğlu daha önceki aynı tezkerelere ‘Evet’ diyerek Cumhuriyet’e ihanet mi etti?" dedi.

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