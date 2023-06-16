16 Haziran 2023, Cuma
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Kılıçdaroğlu, başdanışman ve danışmanları neden görevden aldı? İmamoğlu görüşmesinin perde arkasında ne var?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu Ankara'da bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede İmamoğlu'nun, genel başkanlık için yola çıktığını Kılıçdaroğlu'na ilettiği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki liderlik tartışmalarında son durum ne? CHP’de neler oluyor? Kılıçdaroğlu hangi hamleleri yapıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.