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Kiev’in tarihi mekanlarına koruma! Heykellerin çevresine tahkimat yapılıyor

A Haber
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Giriş: 28.03.2022 12:38
Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı harekat 33. gününde devam ediyor. Gözler İstanbul’da yapılacak müzakerelere çevrilmiş durumda. Masaya güçlü oturmak isteyen taraflar sahada elini güçlendirmek için çatışmaları şiddetlendirdi. Siviller ise Kiev meydanındaki tarihi eserlerin çevresini korumak için tahkimat yapıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.
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Kiev’in tarihi mekanlarına koruma!
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