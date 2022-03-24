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Kiev’in doğusunda yoğun hava saldırısı! Çernobil’de tehlikeli yangınlar

A Haber
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Giriş: 24.03.2022 10:32
Güncelleme:24.03.2022 10:42
Rusya’nın Kiev çevresindeki bombardımanı devam ediyor. İrpin-Bucha hattında ilerleme kaydedemeyen Rusya yönünü çevirdi. Bölgede neler oluyor. Gelişmeleri A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu aktardı. Kavasoğlu, "Kiev’in doğusuna ve kuzeyine yoğun bir  hava saldırısı var. Podolski bölgesi hedef noktalardan biri. Şiddetli patlamalara insanların kulakları tanıklık ediyor. Zelenskiy Rus saldırılarına karşı küresel çapta protesto çağrısı yaptı. Zelenskiy; NATO, AB ve G7’den ciddi yaptırımlar beklediğinin altını çizdi. Çernobil bölgesinde 30’dan fazla yangın çıktı. Yangınlar kontrol altına alınsa da nükleer santral olması sebebiyle herkes diken üstünde.” dedi.
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