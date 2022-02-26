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Kiev’de şehir savaşı yaşanır mı? Rusya geri adım atar mı?

A Haber
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Giriş: 26.02.2022 12:02
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı harekat devam ediyor. Kiev’e girişi engellenmek için köprüler yıkıldı. Rusya paraşütlerle şehre girmeye çalışıyor. Peki Rusya nerede duracak? Kiev’de şehir savaşı yaşanır mı? Rusya geri adım atar mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya, “Günlerdir bunu konuşuyoruz ama sisli bir ortam var. Savaşın saatlik, günlük bir ortamı vardı ve her an değişebilir. Bunu bir Rusya ve NATO meselesi olarak değerlendirmek gerekiyor. Burada tam bir boğma harekatı var. Rusya burada NATO gücü istiyor.” ifadelerini kullandı.
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