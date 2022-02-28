Kiev’de hava saldırı alarmı! Hastanedekilerin sığınaklara inmesi istendi

A Haber Rusya tarafından hedef alınan hastanenin görüntülerini ekrana taşıdı. Bu sırada sirenler çaldı ve hastanedekilerin sığınaklara inmesi istendi. A Haber kameraları ise bu sırada çocuk servisinde yaşananları Türkiye ile paylaştı.

Emine Kavasoğlu şunları aktardı:

"Şu anda 13 yaşındaki bir çocuğun tedavisi yapılıyor. Çocuk 2 gün önce yapılan füze saldırında yaralandı ve şu anda bir operasyon yapılıyor. Bacağında yaralanmış durumda.

Şu anda 6 tane çocuk tedavi görüyor ve hastanede çok sayıda yaralının tedavisi sürüyor. Bu hastane Kiev'in en büyük hastanesi ve Başkanlık Sarayına ve Özgürlük Meydanı'na oldukça yakın. Şu ana kadar 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti.

Kiev'de yaralı sayısı giderek artıyor. Şu anda tedavisi yapılan 13 yaşındaki çocuğun yaralandığı saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti. Hastanelerde olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Hastanenin bir kısmı da sığınak olarak kullanılmaya devam ediyor."